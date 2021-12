Tatar’dan yılbaşı etkinliklerine dikkat çağrısı

Cumhurbaşkanı Tatar, yılbaşı etkinliklerinde halkı, hızlı yayılan virüse karşı dikkatli olmaya davet etti





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, Lefkoşa’nın sevilen siması olan Tahir Yüksel’in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak üzere Girne Suat Günsel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastane yetkililerinden, hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Tatar, Tahir Yüksel’e yetkililer vasıtasıyla selam ve sevgilerini ileterek en erken zamanda sağlığına kavuşacağına inanç belirtti.

Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Toplumsal bellekte her zaman yer etmiş, akla her geldiğinde Kıbrıs Türkü’nü gülümseten, yaşadıkları şehirle özdeşleşmiş güzel insanlar, bizim halkımız tarafından her zaman sahiplenilmiş, önemsenmiş ve benimsenmiştir…

Güzel enerjisi, insan sevgisi ve cana yakınlığıyla bilinen Tahir Yüksel de bu simaların en önemlilerinden biridir…

Halkımızın ortaya koyduğu duyarlılık ve dayanışma sayesinde gerekli kanın bulunmasının ardından tedaviye olumlu tepki vererek hayata tutunan Tahir’imizin sağlık durumunu öğrenmek üzere bugün (dün) Girne Suat Günsel Hastanesi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldım. Her ne kadar Tahir ile yüz yüze görüşemesek de kendisine selam ve sevgilerimi ilettim; en kısa zamanda sağlığına kavuşarak aramızda olmasını can-ı gönülden temenni ettim…

Tahir’imizin sağlığına kavuşması için canla başla çabalayan doktor ve hemşirelerine teşekkür eder, tüm sağlık çalışanlarımıza içerisinden geçmekte olduğumuz salgın koşullarında ortaya koydukları özverili hizmet için bu vesileyle en içten duygularımla takdir ve teşekkürlerimi sunarım...”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar dün, Girne Özyalçın Aşı Merkezi’ni ziyaret ederek, yılbaşı öncesi sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile önceki gün gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Tatar, Omicron varyantının artış gösterdiği şu günlerde, halk sağlığı için özellikle yılbaşı öncesi daha dikkatli olunması ve kalabalıktan uzak durulması gerektiği konusunda halkı uyardı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Rum tarafında yaşanan vaka sayısı artışına işaret ederek, halkı hızlı yayılan virüse karşı yılbaşı etkinliklerinde daha dikkatli olmaya davet etti.