Kanser hastası çocuklar için anlamlı yardım

Tanyel’s Smile ve Kemal Saraçoğlu Vakfı işbirliğine, kanser hastası çocuklara ve ailelere hediye çekleri verdi

İngiltere’de kurulan ve Kuzey Kıbrıs'ta kanser teşhisi almış çocuklara yardım etmeyi amaçlayan Tanyel’s Smile, bu sene de yine Kemal Saraçoğlu Vakfı ile anlamlı bir işbirliğine imza atarak ülkemizde bulunan kanser hastası çocuk ve ailelerine yardım eli uzattı.İçinde bulunduğumuz salgın döneminden dolayı çocuklar ve aileler için bir eğlence düzenlemek yerine bu sene hem çocuklara hem de ailelerine yılbaşı için küçük bir katkı sağlandı.Tanyel’s Smile sponsorluğunda hazırlanan hediye çekleri çocuklar için kıyafet alışverişini kapsarken, aileler için ise ülkenin ekonomik yapısı düşünülerek market alışverişi şeklinde düşünüldü. Toplamda 50 çocuk ve ailesi için hazırlanan hediye çekleri ailelere takdim edildi.Kurum yetkilileri ayrıca, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’ni ziyaret ederek yatmakta olan çocuklara ve ailelerine hediye çeklerini takdim etti ve bol sağlık dolu yeni bir yıl dileklerini sundu.