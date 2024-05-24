Tatar’a Sydney’de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin göçlerinin 80’inci yıldönümü nedeniyle kültür ve geleneklerini yaşatmak için düzenledikleri festival ve etkinliklere katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Avustralya’daki temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Canberra’daki programını tamamlayan Tatar, Sydney’e geçti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sydney’e varışında, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sydney’de yaşayan Kıbrıs Türkleri ve Türk dernek üyeleri tarafından bayrak ve pankartlarla karşılanmaktan gurur duyduğunu belirtti. Tatar, Avustralya’da yaşayan Türklerle bir arada olmaktan ülkeyi ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olarak büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek coşkulu karşılama dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Avustralya ziyaretinde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.