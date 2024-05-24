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Ünal Kaya serbest hakkını Değirmenlik’ten yana kullandı

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Ünal Kaya serbest hakkını Değirmenlik’ten yana kullandı
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Transferde hareketli saatler geçiren Miracle Değirmenlik serbest transfer hakkı bulunan Ünal Kaya ile anlaşma sağladı.
Yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik kulübü oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan’ın ofisinde gerçekleşen görüşme sonrasında anlaşma sağlanırken, Ünal Kaya resmi imzayı atarak süper lig temsilcisi ile anlaşma sağladı.
 
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