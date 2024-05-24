Ünal Kaya serbest hakkını Değirmenlik’ten yana kullandı

Transferde hareketli saatler geçiren Miracle Değirmenlik serbest transfer hakkı bulunan Ünal Kaya ile anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik kulübü oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan’ın ofisinde gerçekleşen görüşme sonrasında anlaşma sağlanırken, Ünal Kaya resmi imzayı atarak süper lig temsilcisi ile anlaşma sağladı.

