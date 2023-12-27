Denizli’ye giden Cumhurbaşkanı Tatar’a, “Fahri Hemşehrilik Beratı” verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de, Denizli’de temaslarda bulunuyor.Denizli Büyükşehir Belediyesi, AYSİAD ve EkoAvrasya Vakfı işbirliğinde düzenlenen programla Denizli’ye gelen Tatar’a, “Fahri Hemşehrilik Beratı” verildi.Denizli sokaklarına, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyareti nedeniyle KKTC bayrakları asıldı.Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli temasları ve ziyaretleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığındaki Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisine hitap etti.19 İlçe Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Yerel Yönetimler İdarecileri ve Muhtarların katılımlarıyla yapılan toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi.Tatar, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesini de ziyaret ederek, gaziler ve çocuklarla bir araya geldi, gazilere sağlık, çocuklara başarılar diledi. Tatar, anı defterini de imzaladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Denizli’de olmaktan, Kıbrıs gazileri ve yetkililer ile bir araya gelmekten ve çocukların, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sevgisiyle yetişmesini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.Gazilere şükranlarını sunan Tatar, barış harekatı üzerinden geçen 50 yılda Kıbrıs Türk halkının vatan toprağı, bayrak, egemenlik, bağımsızlığın, KKTC’nin değerini çok iyi bildiğini kaydetti.KKTC ile Denizli arasındaki bağlar, ilişki ve işbirliklerini geliştirmenin önemine de işaret eden Tatar, kendisine verilen fahri hemşehrilik beratından dolayı da teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temasları kapsamında Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde de “KKTC’nin Türk Dünyasındaki Stratejik Önemi” konulu konferans verdi.Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli Büyükşehir Belediyesi, AYSİAD ve EkoAvrasya Vakfı’nın ev sahipliğinde Denizli iş dünyasıyla da buluştu.