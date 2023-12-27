Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaretler

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında şehit yakınlarını ve şehitlikleri ziyaret etti.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, şehit yakını olan Sivil Savunma personeliyle Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ne ziyarette bulundu.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti, bölge müdürlükleri de kendi bölgelerinde yaşayan şehit yakınlarına ziyarette bulundu.