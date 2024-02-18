Tatar: “Yaşlı bakım evleriyle ilgili yasa tasarısının takipçisiyiz”

“Savunmasız yaşlı bir insanımıza karşı yapılan şiddet hepimizi derinden etkilemiştir. Yaşanan bahse konu şiddet olayını kınıyor ve takipçisi olacağımı belirtmek istiyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve eşi Sibel Tatar öncülüğünde Yaşlı Hakları Çalıştayı ve Eylem Planı'nın yapıldığını anımsatarak, yaşlı bakım evleriyle ilgili yasa tasarısının yürürlüğe girip uygulanması için takipçi olacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’daki yaşlı bakım evinde bir vatandaşın darp edilmesine ilişkin yazılı açıklamada yaparak, vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Açıklamasında, savunmasız ve yaşlı bir kişiye uygulanan şiddetin herkesi derinden etkilediğini belirterek olayı kınayan Tatar, konunun takipçisi olacağını belirtti.

“Bizi en zor şartlarda bu günlere getiren yaşlılarımıza hak ettikleri saygı, sevgi ve bakımı sağlamak hepimizin görevidir. Ülkemizde hızla artan yaşlı nüfusumuza devlet olarak daha iyi hizmet vermek görevimizdir” ifadelerini kullanan Tatar, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve eşi Sibel Tatar öncülüğünde Özel Bakım Evleri Yasa Tasarısı’na kaynak oluşturacak Yaşlı Hakları Çalıştayı geçen yıl yapıldığını ve Yaşlı Hakları Çalıştayı Eylem Planı’nın hazırlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevi Yasa Tasarısının ivedilikle görüşülüp yürürlüğe girdiğinin ve hakkı ile uygulandığının takipçisi olacağız” dedi.

Tatar açıklamasında, “Ülkemizde yaşlı bakım standartlarının yükseldiğini görmek hepimizin arzusudur. Bunu başarmak tüm paydaşların bir arada ve işbirliği içinde çalışmasını gerektirir. Toplumların yaşlanan nüfuslarıyla başa çıkabilmesi ve yaşlıların yaşamlarını güvence altına alabilmesi için yaşlı haklarına dikkat edilmesi hepimizin önceliği olmalı ve bu doğrultuda çağdaş ve etkin yasal düzenlemeler ivedilikle sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm yaşlılarımıza en derin saygı ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

