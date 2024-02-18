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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 13. Hafta sonuçları

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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 13. Hafta sonuçları
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BEYAZ GRUP
G.S.Düzova-B.Bağcıl: 3 – 0
Ortaköy-Vadili : 1 – 3
Atoll Kozanköy-T.E.Dikmen Gücü(Tatil Edildi)
Mevlevi-Denizli : 0 – 4
Karaoğlanoğlu-Demirhan: 4 – 0
KIRMIZI GRUP
Dörtyol-Pile: 2 – 3
Türkmenköy-Tuzlaspor : 0 – 3
İncirli-Z.E.Yenierenköy: 0 – 3
N.Dipkarpaz-Mehmetçik : 2 – 0
G.G.Akova Vuda-Kaplıca Karadeniz 61: 1 – 1
 
 
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