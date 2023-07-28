Tatar ve Hristodulidis, KŞK Laboratuvarı’nı ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’na ortak ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’na ortak ziyaret gerçekleştiriyor.

Saat 09.05’te laboratuvara gelen Cumhurbaşkanı Tatar’a Özel Temsilcisi Ergün Olgun eşlik ediyor. Tatar’ı ve beraberindekileri Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Hakkı Müftüzade, Kıbrıslı Rum Üye Leonidas Pantelides ve Komitenin Üçüncü Üyesi (BM) Paul-Henri Arni ile bazı üst düzey BM yetkilileri karşıladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ise saat 09.15’te ara bölgedeki laboratuvara geldi. Hristodulidis’e Hükümet Sözcüsü Kostantinos Letimbiotis eşlik ediyor.

Liderler basın için görüntü vererek görüşmeye geçti.

Ziyaret programına göre, liderler Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesiyle görüşecek ardından laboratuvar gezilecek ve liderlere buradaki çalışmalarla ilgili brifing verilecek.

İki lider laboratuvardaki tüm bilim insanları ve KŞK üyeleriyle fotoğraf çektirecek. Ardından da BM İyi Niyet Ofisi Sözcüsü, ortak basın açıklamasını okuyacak.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Sözcülüğü, bu hafta başı yaptığı açıklamada iki liderin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’na ortak ziyarette bulunacağının teyit edildiğini duyurmuştu.

Tatar ve Hristodulidis, ilk kez şubat ayında Kanadalı diplomat Colin Stewart’ın himayelerinde gayriresmî görüşmede bir araya gelmişti.

1981 yılında BM himayesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında varılan bir anlaşma ile kurulan KŞK’nın amacı, 1963’den 1964’e toplumlararası çatışmalar sırasında ve 1974 olayları sırasında kaybolan 2002 kaybı (492 Kıbrıslı Türk ve 1510 Kıbrıslı Rum) bulmak, tanımlamak, kimliklendirmek ve ailelerine iade etmek…

Kıbrıs’taki Kayıp Şahısların Mezardan Çıkarılması, Kimliklerinin Tespiti ve Kalıntılarının İadesine ilişkin KŞK Projesi 2006 yılında faaliyete geçti.

Komitenin internet sitesinde 25 Temmuz tarihli son güncel verilere göre şimdiye kadar 292 Kıbrıslı Türk ve 741 Kıbrıslı Rum olmak üzere toplam 1.033 kayıp kişinin kimliği tespit edildi ve ailelerine iade edildi.

