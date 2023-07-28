Okul ve hastane binalarının depreme karşı güçlendiriliyor

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kamu Okul ve Hastanelerinin Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılmasında Uygulanacak Yöntemler Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı

Hükümetin hazırladığı Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kamu Okul ve Hastanelerinin Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılmasında Uygulanacak Yöntemler Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası kapsamında oluşan komisyon tarafından depreme karşı kullanılamayacağı ve/veya güçlendirilmesinin gerekli olduğu tespit edilen kamu okul ve hastanelerinin yeniden hizmete kazandırılması maksadıyla döviz kurlarındaki dalgalanmaların yaratacağı olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

Türk Lirası cinsinden yapılan keşif bedellerinin, keşif raporlarının düzenlendiği tarihteki KKTC Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak ihale bedeli döviz cinsine çevrilmesini düzenleyen kararnameye göre, kararname kapsamında yeniden yapılması veya güçlendirilmesi gereken kamu okul ve hastane binalarının ihale dokümanlarında ihale bedeli döviz cinsinden belirlenecek. Ödemeler, faturanın düzenlendiği tarihteki KKTC Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası cinsinden yapılacak.

Kararnamenin genel gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Ülkemizde meydana gelebilecek olası deprem ve diğer doğal afetlerle mücadele kapsamında arama kurtarma, sağlık, geçici zorunlu barınma ve eğitim alanlarındaki çalışmaların yapılması ve bu alanlardaki ihtiyaçların giderilmesi amacıyla hazırlanan ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden onaylanarak yürürlüğe giren 15/2023 Sayılı Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası kapsamında gerekli kesinti ve katkıların tahsili devam etmektedir. Aynı Yasa gereği tahsil edilen kaynaklar, okul binalarının bakımında ve onarımında veya yeni okul yapımında kullanılması gerekmektedir. Bu kaynakların kullanımı ise mezkur Yasa altında oluşan Komisyon'un kararlarıyla birlikte Bakanlar Kurulu'nun alacağı karar çerçevesinde harcama yapılabilmektedir.

Bu bağlamda, ülkemizde yaz tatili nedeniyle okulların kapalı bulunması ve kamu hastanelerinde de tedavi maksadıyla gelenlerin sayılarında azalış olması nedeniyle, yaz tatili süresince depreme karşı dayanıklı olmadığı tespit edilen kamu hastanelerinin ve okullarının yeniden yapılması veya depreme karşı güçlendirilmesi çalışmaları ivedi bir şekilde başlatılacaktır. Ancak, döviz kurlarında meydana gelen yükselmeler, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kamu okul ve hastanelerinin yeniden yapılması veya depreme karşı güçlendirilmesi işlemlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Yukarıdakiler ışığında, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kamu okul ve hastanelerinin yeniden yapılması ve/veya güçlendirilmesi için gereken yapım işlerinde döviz kurlarında meydana gelebilecek yükselmeye bağlı olarak ihale sürecinin aksamaması ve kamu menfaatini korumak amacıyla bu Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.”

