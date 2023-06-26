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Tatar ve eşi, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı

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Tatar ve eşi, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı personelinin Kurban Bayramı’nı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kurban Bayramı’nın ülkeye ve tüm insanlığa huzur, mutluluk, barış ve refah getirmesini temenni etti.
 
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