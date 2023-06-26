Tatar ve eşi, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı personelinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kurban Bayramı’nın ülkeye ve tüm insanlığa huzur, mutluluk, barış ve refah getirmesini temenni etti.

