banner913
banner932
Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”
Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”
31 0
PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.
PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.
10 0
 
Hemşire ve ebeler uyarı grevinde
Hemşire ve ebeler uyarı grevinde
12 0
Terörist KKTC’ye kaçmış
Terörist KKTC’ye kaçmış
66 0
Türkiye, KKTC'ye akacak
Türkiye, KKTC'ye akacak
285 0
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
122 0
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
69 0
banner915

Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”

banner476

Bol eğlenceli, DJ performanslı, şovlu bir eğlence ile oldukça lezzetli Kıbrıs meyhane kültürünün bir araya geldiği “Salut” ilk geceden büyük ilgi görmeyi başardı

banner825
Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”
banner960
Girne, yeni nesil bir meyhaneye kavuştu.
Ülkemizin genç ve başarılı girişimcileri Kemal Özseyhan ve Deniz Günhan’ın işletmeciliğinde hizmete açılan ve “Salut” adı verilen yeni nesil meyhane, daha ilk gecesinden sıra dışı bir meyhane olacağının sinyallerini verdi.

Bol eğlenceli, DJ performanslı, şovlu bir eğlence ile oldukça lezzetli Kıbrıs meyhane kültürünün bir araya geldiği “Salut” ilk geceden büyük ilgi görmeyi başardı.
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı hizmete açılan mekan, nezih atmosferi, kaliteli hizmeti, lezzetli yemekleri ve güler yüzlü personeliyle herkesin büyük beğenisini kazandı.

Adanın dört bir yanından eğlence severlerin akın ettiği Salut’un açılış gecesinde ülkemizin en iyi DJ’lerinden Yusuf Coşkuner sahne aldı.
Coşkuner’in setleri eşliğinde doyasıya bir eğlencenin yaşandığı gecede coşku bir an olsun eksik olmadı.

Konukların geç saatlere kadar keyifli saatler geçirdiği Salut, Girne gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından olacağının izlemini verirken, düzenleyeceği birbirinden özel organizasyonlarla da yaz sezonuna damga vuracağını gösterdi.

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.