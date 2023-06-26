Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”

Bol eğlenceli, DJ performanslı, şovlu bir eğlence ile oldukça lezzetli Kıbrıs meyhane kültürünün bir araya geldiği “Salut” ilk geceden büyük ilgi görmeyi başardı

Girne, yeni nesil bir meyhaneye kavuştu.Ülkemizin genç ve başarılı girişimcileri Kemal Özseyhan ve Deniz Günhan’ın işletmeciliğinde hizmete açılan ve “Salut” adı verilen yeni nesil meyhane, daha ilk gecesinden sıra dışı bir meyhane olacağının sinyallerini verdi.Bol eğlenceli, DJ performanslı, şovlu bir eğlence ile oldukça lezzetli Kıbrıs meyhane kültürünün bir araya geldiği “Salut” ilk geceden büyük ilgi görmeyi başardı.Geçtiğimiz Cumartesi akşamı hizmete açılan mekan, nezih atmosferi, kaliteli hizmeti, lezzetli yemekleri ve güler yüzlü personeliyle herkesin büyük beğenisini kazandı.Adanın dört bir yanından eğlence severlerin akın ettiği Salut’un açılış gecesinde ülkemizin en iyi DJ’lerinden Yusuf Coşkuner sahne aldı.Coşkuner’in setleri eşliğinde doyasıya bir eğlencenin yaşandığı gecede coşku bir an olsun eksik olmadı.Konukların geç saatlere kadar keyifli saatler geçirdiği Salut, Girne gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından olacağının izlemini verirken, düzenleyeceği birbirinden özel organizasyonlarla da yaz sezonuna damga vuracağını gösterdi.