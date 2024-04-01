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Tatar, Uluçay ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulunu kabul etti

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Tatar, Uluçay ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulunu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Şampiyon Melekler anısına 7 Nisan tarihinde düzenlenecek “Adalet İçin koşuyoruz” temalı “Dörter Famagusta Marathon” isimli organizasyona davet etti.
Tatar, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren “Şampiyon Melekler”i asla unutmayacaklarını ve yaşanan acının çok büyük olduğunu, hiçbir zaman acının dinmeyeceğini dile getirerek, düzenlenen etkinliklerle anılarının yaşatılmasının önemini dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyona o tarihlerde yurt dışında olacağı için katılamayacağını ama kalbinin orada olacağını ifade etti.
 
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