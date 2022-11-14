Tatar "Mücadeleniz ve sözleriniz bizlere rehber olmaya devam ediyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarında tören düzenlendi.

Törende ilk olarak anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Kıbrıs Türk halkına önderlik ederek, dava arkadaşlarınız ile birlikte başlattığınız var oluş mücadelesi sonrasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.

En zor ve en karanlık günlerde özgürlük ve bağımsızlık lideri olarak yaktığınız direniş ateşi ile büyük fedakarlıklarınız ve mücadeleniz asla unutulmayacak, sonsuza dek Kıbrıs Türk halkının yüreğinde yaşayacaksınız.

Mücadeleniz ve “Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez, Türkiye’ye dört elle sarılınız” sözleriniz bizlere rehber olmaya ve mücadelemize ışık tutmaya devam ederken, devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Vatan bildiğimiz bu topraklarda özgür, bağımsız ve egemen olarak yaşamaya devam edeceğiz. Emanetlerinizi ayaklar altında asla çiğnetmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun.”