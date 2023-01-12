banner875
banner885
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
8 0
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
17 0
 
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
17 0
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
18 0
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
18 0
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
33 0
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
19 0
banner878

Tatar, Lefke Belediye Başkanı Kaya’yı ziyaret etti

banner476

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’nin, gelişmeye aday bir bölge olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

banner825
Tatar, Lefke Belediye Başkanı Kaya’yı ziyaret etti


Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Lefke’nin tarihi, kültürel mirası, çevresi, doğası, narenciye ürünleri, üniversitesi ile önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, gelişmeye aday bir bölge olan Lefke’nin kalkınması için yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, dünyadaki gelişmelere paralel olarak bölgeye uygulanacak yenilikler, altyapı çalışmaları, Güzelyurt-Lefke yolunun tamamlanması ve farklı yatırımlarla bölgenin daha da hızlı bir şekilde kalkınabileceğini kaydetti.
Maden atıkları konusunun ele alınarak, daha temiz bir çevre elde etmek için de çalışmaların yapılmasının önemine değinen Tatar, yeni belediye yasası ile yerel yönetimlerin önem kazandığı bu dönemde icraatların daha da artmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, belediye meclis üyeleri ve çalışanları ile birlikte Lefke Belediyesi’nin çalışmalarının en iyi şekilde süreceğine inanç belirtti.
-Kaya
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Lefke bölgesindeki mevcut sorunları Cumhurbaşkanı Tatar’a aktararak, sorunların çözümü için neler yapılabileceğini değerlendirdi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.