Kamuda örgütlü sendikalar: "Maaşlara yüzde 52 artış açıklaması kamuoyunu yanıltmadır"

"Artış hayat pahalılığı oranında yani yüzde 37.75, maaşlarda yaşanacak yükselme yüksek vergilerin alınmamasından ibaret"

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel’in maaşlara yüzde 52’ye varan net artış olacağı yönündeki açıklamasının “kamuoyunu yanıltmata” yönelik olduğunu iddia etti,





Yaptıkları toplantının ardından kamuda örgütlü sendikalar adına açıklama yapan Serdaroğlu, artışın hayat pahalılığı oranında yani yüzde 37.75 olduğunu; maaşlarda yaşanacak yükselmenin, çalışanların aylardır geçmişte ödediği yüksek vergilerin alınmamasından ibaret olduğunu ifade etti.





Serdaroğlu, “Kamuoyu hatırlayacaktır. Aylar önce bir mücadele başlatmıştık. En son yüzde 56.76 hayat pahalılığı artışının ardından en az maaş alanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanlar en yüksek vergi dilimine tabi olmuştu. Aylardır da bu uygulama devam ediyordu. Şu anda yapılan ve adına artış denilen uygulama çalışanların kendi maaşından ödediği vergiyi artık yüksek ödememesinden ibarettir” dedi.





Hükümet ile sendikalar arasında bu vergi düzenlemelerinde oransal olarak henüz bir uzlaşı sağlanmadığını, sendikalarla bu konuda görüşülmediğini de kaydeden Serdaroğlu, “Dolayısıyla sendikaların onayı alınmadan yapılan bu açıklama antidemokratik bir tutumdur. Bunun önce sendikalarla görüşülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.







-“ Hükümetin kamuda örgütlü sendikalar ile yaptığı protokole sadık kalması gerekir”





Bu düzenlemelerin günü geçiştirmek adına yapılmaması, 6 ay sonra oluşacak hayat pahalılığının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, şunları kaydetti:





“Hükümetin kamuda örgütlü sendikalar ile yaptığı protokole sadık kalması gerekir. Protokolde sadece vergi dilimleri ve kişisel muafiyetlerin düzenlenmesi yoktu. Aynı zamanda Göç Yasası’na tabi olan çalışanlarla üst baremler arasındaki makasın giderilmesi gerekiyordu. Bunun için ek artış talep etmiştik. Bu da konuşulmalı. Kamuda örgütlü sendikalar olarak bizler attığımız imzaların arkasındayız.





Hükümetten de beklentimiz bu protokolün gereği yerine getirmesi ve attığı imzanın arkasına olmasıdır. Bunun için derhal Maliye Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilerek sendikalarımızın görüşünün alınmasını talep ediyoruz”.

