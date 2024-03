Çiftçiler Birliği ve Creditwest Bank ev sahipliğinde iş yaşamındaki kadınlar buluştu

K.T.Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi ve Creditwest Bank ev sahipliğinde kadın üreticilere yönelik Dünya Kadınlar Gününe özel ‘Kadınların Gücünü Kutluyoruz’ etkinliği Lefkoşa’daki Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti.Etkinliğe Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinden gelen kadın üreticilerin yanı sıra iş kadınları, diğer kadın örgüt temsilcileri, kadın milletvekilleri ile eski kadın bürokratlar katılım gösterdi.Etkinlikte, ev sahipleri kurumlar tarafından konuşmalar yapıldı.Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi olarak Creditwest Bank ile birlikte kadın üreticileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Konsey Yöneticisi Aslı Özgüç, 8 Mart’ın tarihte kutlamadan ziyade bir mücadele ve hak arayışının ve direnişin anma günü olduğunu, bu anma gününde üreten kadınlar olarak bu mücadeleye gönülden destek verdikleri belirtti.Aslı Özgüç, 1943 yılında kurulan K.T. Çiftçiler Birliği’nin erkek egemen bir birlik olduğunu ve Kadın Konseyi’nin 17 Ocak 2020 yılında kurulması ile Çiftçiler Birliği koridorlarında artık kadınların topluklu ayakkabılarının sesi olduğunu ve bundan gurur duyduklarını belirtti.Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy‘Bugün burada, tarımda kadınların gücünü kutlamak ve desteklemek için bir araya geldik. Creditwest Bank olarak, tarım sektöründe çalışan kadınların emeklerini takdir etmek ve onlara destek olmak amacıyla önemli adımlar atıyoruz.’diyerek K.T. Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi ile üreticilerin bir araya geldiği etkinliğe ev sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.Ulusoy, K.T. Çiftçiler Birliği ile geçtiğimiz yıl ‘Emeğimle Üretiyorum, Gülümseyin Çekiyorum’ isimli fotoğraf yarışması ve ‘17 Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri’ projesini hayata geçirdiklerini, bu yıl da bankanın 30. yılı olması sebebiyle üreticilere özel projeleri hayata geçireceklerini söyledi.Eliz Ulusoy, ‘Kadınlar iş hayatında ve aile içinde büyük mücadeleler veriyorlar. Ancak, bu zorluklara rağmen kadınlar her alanda başarılı işlere imza atıyorlar. Gururla ifade etmek isterim ki bankamız çalışanlarının %72 si ve 13 şubemizin 7 şube müdürü kadın çalışanlardan oluşmaktadır’ dedi.Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy sözlerine şu şekilde devam etti;‘Biz de Creditwest Bank olarak, kadınların gücünü desteklemek ve onlara cesaret vermek için çeşitli projeler ve hizmetler sunuyoruz.Bu yıl bankamızın 30. yılını kutluyor olmamız sebebiyle, tarım sektöründe çalışan kadın girişimcilere yönelik özel bir girişimcilik yarışması düzenlemeye karar verdik. Bu yarışma ile 30 kadın girişimciye can suyu niteliğinde ödüller vererek, onların tarımdaki başarılarını ödüllendirmeyi ve desteklemeyi amaçlıyoruz.Yarışma sonucunda, kazanan kadın çiftçilere özel finansal destekler sağlanacak ve onların işlerini büyütmelerine katkıda bulunulacak. Ayrıca, sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla da çeşitli hibe ve kredi imkanları sunulacak.Bu projelerle, tarımda kadınların gücünü ve katkısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını teşvik etmek ve onlara destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz.Bu özel günde, tüm kadın çiftçilere ve tarım emekçilerine teşekkür ediyorum. Sizler, toplumumuzun temel taşlarısınız ve emeklerinizin değeri büyüktür. Hepinize başarılar diliyor ve güçlü kadınlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.’K.T. Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi Kurucusu Şenay Dürüst gecede söz alarak 5 yıl önce dönemin başkanı Sn. Hüseyin Çavuş Kelle’nin desteği ile konseyin ilk adınlarının atıldığını, büyük mücadeleler sonucu konseyin hayata geçtiğini belirtti. Dürüst, kendisinin ekme biçme dahil kuru tarım üretiminde bir fiil görev aldığını ve üretimin ne kadar zorlu bir görev olduğunu her aşamasında yaşadıklarını söyledi.Şenay Dürüst,tarımdan ve doğadan kopuk bir genç neslin yetiştiğini üzülerek gördüklerini ve tek arzusunun genç neslin de üretime ilgi duymasının sağlanmasıolduğunusöyledi.Dürüst, Creditwest Bank’ın kredi ürünleri ve hizmetleri yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışı ile üreten kadınlara çok önemli katkıları olduğunu ve bu etkinlik ile Creditwest Bank’a tekrardan teşekkür etmek istediğini söyledi.