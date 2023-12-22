Tatar : “Geleceğimizi ayrı devlet çatısı altında görüyoruz

Tatar, Ayvasıl şehitlerini anma töreninde vurguladı: “Geleceğimizi ayrı devlet çatısı altında görüyoruz… Dünya buna saygı duymalı “

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşadığı acıları unutmayan Kıbrıs Türk halkının 1960 öncesine de 1974 öncesine de dönmek istemediğini vurgulayarak, “Geleceğimizi ayrı devlet çatısı altında görüyor, onun için iki devletli siyaset diyoruz. Dünya Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duymalı “ dedi.



Türkeli (Ayvasıl) şehitleri için Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Ayvasıl’da yaşananların tüyler ürpertici olduğunu söyleyerek, “Bunları tekrar yaşamamak için hassasiyetlerimizi birlik ve beraberlik içinde dile getirmemiz, sürdürmemiz çok önemli” şeklinde konuştu.

1960 kuruluş anlaşmasının mürekkebi kurumadan Kıbrıslı Türklerin katliamdan geçirildiğini, Rumların burayı Yunanistan’a bağlamak istediğini belirten Tatar, “Nitekim hala bunu hayal edenler var” dedi.

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını, ambargo ve izolasyonunu sürdürdüğünü, niyetin kuzey ve güneyi federal çatıda Avrupa Birliği’ne dahil etmek, Anavatan Türkiye ile tarihi ve kutsal bağları koparmak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin bilinmeyen bir maceraya sürüklenmek istendiğini söyledi.

“Biz 1960 öncesine de 1974 öncesine de dönmek istemiyoruz” diyen Tatar, “Dünya Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duymalı. Biz kendi devletimizin çatısı altında, Anavatanımızın garantörlüğüne, Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak buradaki varlığına önem veriyoruz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları da kaydetti:

“Yaşadığımız acılardan, ödediğimiz bedellerden sonra geleceğimizi ayrı bir devlet çatısı altında görüyor, onun için yeni siyaset, iki devletli siyaset diyoruz. Ancak İki egemen eşit devletin yan yana iş birliği yapacağı bir çözüm modeline razı olabiliriz. Bizleri Türkiyesiz, Anavatanın güvencesi olmadan bir maceraya sürüklemelerine asla razı olamayız, olmamalıyız”

