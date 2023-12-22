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BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ), yarın üniversitenin Alayköy’deki kampüsünde “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor.

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BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
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BAÜ’den yapılan açıklamaya göre, saat 09.30’da açılış konuşmaları ile başlayacak sempozyum, dört oturumdan oluşacak.
Sempozyumun konuşmacıları arasında "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Mustafa Kurtaran, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Doç. Dr. Ekrem Çetintürk, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Dr. Mehmet Ökmen ve Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Töngür" de yer alıyor.
 
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