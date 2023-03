Tatar: “Emeklilerin hakkını ve hukukunu korumak önemlidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emeklilerin hakkını ve hukukunu korumanın önemli olduğunu belirtti.



Tatar, katıldığı Kıbrıs Türk Emekliler Derneği genel kurulunda yaptığı konuşmada, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.



Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin büyük acılara neden olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaraların bir an önce sarılması ve normal hayata dönülmesi temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her anlamda güçlenmesi için çaba verdiklerini söyledi. Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa ancak iki egemen eşit devletin varlığına dayalı olması gerektiğini belirtti.



“40 bin emeklinin olduğu KKTC’de elbette emeklilerin söyleyecekleri, sizlerin düşünceleri önemlidir,” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, emeklilerin hakkını ve hukukunu korumanın önemli olduğunu ifade etti.



Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nin her zaman için gücünü ve sesini duyurmasının da medeniyetin ve demokrasinin bir gereği olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, daha iyi günlere ulaşabilme temennisinde bulundu.