Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen Beyaz Ok Operasyonu’nda 1 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında A.G’nin (E-35) kullanımındaki araçta ve aracından dışarıya attığı çantada yapılan aramada, 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Adı geçen şahıs tutuklandı.

