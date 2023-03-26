Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen Beyaz Ok Operasyonu’nda 1 kilo hintkeneviri ele geçirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında A.G’nin (E-35) kullanımındaki araçta ve aracından dışarıya attığı çantada yapılan aramada, 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Adı geçen şahıs tutuklandı.
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