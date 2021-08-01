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Tatar'dan anlamlı paylaşım

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Tatar'dan anlamlı paylaşım
Toplumsal Direniş Bayramı kutlanırken Cumhurbaşkanı Tatar, 5 yaşında asker selamı verdiği bir paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Tatar’ın paylaşımı şöyle:

Babamın yeni bulduğum albümünden, ben 5 yaşında, yıl 1965.. mücadele yıllarında Rum – Yunan’a karşı direndiğimiz günlerde.. Anavatan Türkiye ne zaman gelecek, Türk Askeri ne zaman çıkartma yapacak, Kıbrıs Türk halkı ne zaman özgürlüğe kavuşacak diye umutla beklediğimiz o günlerde

 
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