Tatar'dan anlamlı paylaşım

Toplumsal Direniş Bayramı kutlanırken Cumhurbaşkanı Tatar, 5 yaşında asker selamı verdiği bir paylaşım yaptı



Cumhurbaşkanı Tatar’ın paylaşımı şöyle:



Babamın yeni bulduğum albümünden, ben 5 yaşında, yıl 1965.. mücadele yıllarında Rum – Yunan’a karşı direndiğimiz günlerde.. Anavatan Türkiye ne zaman gelecek, Türk Askeri ne zaman çıkartma yapacak, Kıbrıs Türk halkı ne zaman özgürlüğe kavuşacak diye umutla beklediğimiz o günlerde



