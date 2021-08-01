Tatar'dan anlamlı paylaşım

Toplumsal Direniş Bayramı kutlanırken Cumhurbaşkanı Tatar, 5 yaşında asker selamı verdiği bir paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar’ın paylaşımı şöyle:
Babamın yeni bulduğum albümünden, ben 5 yaşında, yıl 1965.. mücadele yıllarında Rum – Yunan’a karşı direndiğimiz günlerde.. Anavatan Türkiye ne zaman gelecek, Türk Askeri ne zaman çıkartma yapacak, Kıbrıs Türk halkı ne zaman özgürlüğe kavuşacak diye umutla beklediğimiz o günlerde
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