Test sayısı düşüyor, vaka sayısı da düşüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.379 olup, 78'i yerel 100 pozitif vakaya rastlanırken, 131 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından deniz yolu, 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 78 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 21 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Lefkoşa Merkez-5 / Yenikent-2/ Gönyeli-3/ Değirmenlik-2/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Taşkınköy-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-2/

Girne - Girne Merkez-17/ Lapta-2/ Kaşgar-2/ Ozanköy-1/ Karaağaç-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-1/ Yukarı Girne-2/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-2/ Çatalköy-4

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-4/ Serdarlı-1/ Maraş-7/ Tuzla-1/ Mormenekşe-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-2 / Sakarya-1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2

1 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.379

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 78

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.966.936

Toplam Vaka Sayısı: 11.661

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9994

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1627

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1442

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 92

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1189



