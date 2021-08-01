Test sayısı düşüyor, vaka sayısı da düşüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.379 olup, 78'i yerel 100 pozitif vakaya rastlanırken, 131 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından deniz yolu, 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 78 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 21 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-5 / Yenikent-2/ Gönyeli-3/ Değirmenlik-2/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Taşkınköy-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-2/
Girne - Girne Merkez-17/ Lapta-2/ Kaşgar-2/ Ozanköy-1/ Karaağaç-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-1/ Yukarı Girne-2/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-2/ Çatalköy-4
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-4/ Serdarlı-1/ Maraş-7/ Tuzla-1/ Mormenekşe-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-2 / Sakarya-1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2
1 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.379
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 78
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.966.936
Toplam Vaka Sayısı: 11.661
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9994
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1627
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1442
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 92
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1189
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