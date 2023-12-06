Tatar, daha çok Kırgız öğrenci istedi

Kırgızistan’da, KKTC üniversitelerinden mezun Kırgız vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a KKTC'ye daha fazla Kırgız öğrencinin gelmesi için talepte bulunduğu açıkladı

Temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’da olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi ve Kırgızistan Maarif Okulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünkü programı kapsamında ilk olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sağlık Bakanlığı himayesinde olan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastane ziyaretinin ardından Türk Maarif Vakfı tarafından açılan Kırgızistan Maarif Okulu’nu ziyaret eden Tatar, eğitim kompleksi hakkında bilgi alarak, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere dost devlet KKTC’den geldiğini söyleyen Tatar, “Size Kıbrıs Türk çocuklarının selamını getirdim” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’daki temasları kapsamında, Ruslar tarafından katledilen aydınlar için Bişkek’te inşa edilen Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC üniversitelerinden mezun olan ve ülkelerine dönen Kırgız vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar’ı KKTC Bişkek Temsilciliği Ofisi’nde ziyaret eden öğrenciler, KKTC Cumhurbaşkanı’nı ülkelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Hali hazırda 300 öğrencinin KKTC’de okuduğu ifade edilen görüşmede öğrenciler, ülkeye dönmelerinin ardından diğer birçok öğrencinin de KKTC’ye gitmesine vesile olduklarını kaydederek, adada öğrencilik hayatlarının olumlu bir tecrübe olduğunu ifade ettiler.

Öğrencilik dönemlerinde birçok Kıbrıslı arkadaş da edindiklerini belirten öğrenciler, “Kıbrıs kalbimizde kaldı. Orayı evimiz olarak görüyoruz” dediler, ülkenin en çok sakinliğini, hava ve denizini sevdiklerini söylediler.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kırgızistan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde daha fazla öğrencinin KKTC’ye gelmesi talebinde bulunduğunu kaydetti.

KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu ve kültürel anlamda da iki ülkenin yakın olduğunu belirten Tatar, ülkede yaşayan Kırgız sayısının da artmakta olduğuna dikkat çekti.

Tatar, KKTC mezunlarının ülkelerindeki iş hayatlarında başarılı olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi, “Sizler bizim fahri elçilerimizsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de okuyan veya yaşayan Kırgız vatandaşlarının yanında, Türk Devletleri Teşkilatı altında yürütülecek çeşitli faaliyetlerle KKTC-Kırgızistan arasındaki ilişkilerin giderek artacağını kaydederek, bundan sonra Bişkek’te yer alan KKTC Temsilciliği’nin daha önemli hale geldiğini belirtti.

Tatar, önceki gün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde ülkeler arası eğitim ve turizm faaliyetlerinin artırılmasını ele aldıklarını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden Bişkek’e günde 3-4 sefer yapıldığını kaydetti, gelecek süreçte ilk aşamada direkt olmasa bile Türkiye’de sadece ‘touchdown’ (inme-kalkma) yapılarak Kıbrıs’a uçuş gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Tatar, bundan sonraki süreçte Kırgızistan’la ilişkilerin gelişeceğine, daha fazla öğrencinin ve turistin gelmesiyle aradaki siyasi bağların da gelişeceğine inandığını ifade ederek, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birçok toplantının da bu ülkede yapılacağını ve KKTC’nin kurum ve kuruluş temsilcilerinin buraya geleceğini dile getirdi.

Kıbrıs’taki turizm potansiyeline dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Bişkek’ten Kıbrıs’a Türkiye üzerinden çok kolay bir şekilde seyahat edilebileceğine işaret ederek, direkt uçuşların gerçekleşmesine kadar Türkiye’ye ‘touchdown’ (inme-kalkma) yaparak KKTC-Kırgızistan seferlerinin yapılabilmesi temennisinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkiler bakımından yaptığı ziyaretin önemli olduğunu kaydeden Tatar, en son Kırgızistan’a kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 2005 yılında Manas Üniversitesi’nde bir konferans vermek için geldiğini hatırlatarak, 2005 yılından 18 yıl sonra bir Cumhurbaşkanı’nın geldiğini belirtti.

İki gün boyunca yaptığı temasların Kırgız basınında da yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Türkiye Maarif Vakfı tarafından Bişkek’te açılan bir okula yaptığı ziyareti hatırlatarak, genç yaşta çocukların bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığından haberdar olduğunu vurguladı.

