Prof. Abbasi, En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde

Stanford Üniversitesi’nin, dünyanın en çok atıf alan bilim insanlarını sıralandığı “En Etkili Bilim İnsanları, 2023 listesinde, Girne Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akbar Abbasi, “İnorganik ve Nükleer Kimya” alanında dünyanın etkili bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilimde yer aldı.

Temel bilimler kapsamında yer alan matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi disiplinleri bünyesinde barındıran fen-edebiyat fakülteleri, birçok diğer disiplinin temelini oluşturan bu dallarla üniversitelerin en önemli akademik birimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bilimsel araştırma ve geliştirme alanında önemli bir rolü bulunan fen-edebiyat fakülteleri, bilimsel keşiflere ve inovasyona katkıda bulunma potansiyeli taşır. Bu fakülteler, bilim ve sanat arasında bir köprü kurarak öğrencilere bütünsel bir bakış açısı kazandırıyor.

Girne Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi de öğrencilere sunduğu nitelikli eğitim ve araştırma imkanlarıyla, dünyanın en etkili akademisyenlerinden oluşan bir kadro ile öne çıkmaya devam ediyor. Girne Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akbar Abbasi de Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan Stanford Üniversitesi’nin yayımladığı “En Etkili Bilim İnsanları, 2023” listesinde “İnorganik ve Nükleer Kimya” alanında dünyanın etkili bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilimde yer alarak Girne Üniversitesi’nin bu alandaki iddiasını da ortaya koydu.

