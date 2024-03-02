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Somun ekmeğin satış fiyatı 15 TL oldu

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Somun ekmeğin satış fiyatı 15 TL oldu
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Somun ekmeğin satış fiyatı 15 TL oldu.
KKTC’de imal edilen 200 gram pişmiş somun ekmeğin azami fiyatı bugünden itibaren 15 TL oldu.
Ekmek fiyatını düzenleyen kararname Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre, somun ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL’den fazla olamayacak.
 
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