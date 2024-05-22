Tatar, Avustralya’ya gitti

Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’ya ziyaret gerçekleştirmek için ülkeden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göç edişlerinin 80’inci yıl etkinliklerine katılmak üzere adadan ayrıldı. Tatar, Avustralya’yı ziyaret eden ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanı olacak.

“Benim gayem insanlarımızla kucaklaşmak, buluşmak” diyen Tatar, “Biz bir bütünüz, tek yüreğiz. Nerede olursak olalım hepimizin kalbinde, gönlünde KKTC sevgisi yatmaktadır” şeklinde konuştu.

Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleriyle buluşmak üzere Avustralya’ya gittiğini ifade etti,.

Bundan iki yıl önce Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göç edişlerinin 80’inci yıl dönümünde yapılacak etkinliklere davet edildiğini kaydeden Tatar, son iki yıldır Avustralya ziyareti için çok çaba gösterildiğini kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri ile Kıbrıs Türkü kurum-kuruluş başkanlarına teşekkür etti.

24 saate yakın bir yolculuktan sonra Melbourne’a varacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Sydney’e geçeceğini ve yine Melbourne üzerinden sekiz gün sonra KKTC’ye döneceğini ifade etti.

“Benim gayem insanlarımızla kucaklaşmak, buluşmak” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göçlerinin 80’inci yıl dönümünde Melbourne ve Sydney’de düzenlenecek etkinliklere katılacağını belirtti.

Şu anda 100 binden fazla Kıbrıs Türkü’nün Avustralya’da olduğunun söylendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, artık dördüncü neslin varlığını devam ettirdiğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan göç dalgaları daha sonra İngiliz Sömürge Yönetimindeki sıkıntılar ve 1964-1974 arası Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkü’ne saldırıları ve zulümleri nedeniyle Avustralya’ya göç edildiğini anlatan Tatar, on binlerce kilometre uzaklıktaki Kıbrıs Türklerinin, öz vatanları KKTC için yaptıklarının açık ve net olduğunu vurguladı.

Avustralya’daki Kıbrıs Türklerinin sık sık KKTC’ye geldiğini, burada yatırım yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kadar yıldır öz vatanlarından hiç kopmamışlar” dedi.

Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Oradaki kardeşlerimizle hasret gidermek, kucaklaşmak ve onlara teşekkür etmek için Avustralya’ya gidiyorum” dedi.

Kıbrıs Türklerinin ekonomik başarılarıyla da Avustralya’da varlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Tatar, iş insanlarıyla da bir araya geleceğini söyledi.

