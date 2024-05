"Bazı ülkelerin KKTC'yi inkar etmesi çok önemli değil"

Türkiye Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç “Bazı ülkeler kabul etmese de 40 yıldır devam eden KKTC devleti vardır. Bunu bazı ülkelerin inkar ediyor olması çok önemli değil çünkü hukukta esas olan haklı olmaktır" dedi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un davetiyle KKTC’ye gelen Türkiye Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva temaslarına başladı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un eşlik ettiği Malkoç ile Aliyeva Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Tatar, ziyaretten ve son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC’nin bir millet üç devlet anlayışının yansıması olarak birlikte hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç da Aliyeva ve Varol’la Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kurumak için uzun zamandır uğraştıklarını ve KKTC’nin iki yıl önce kurdukları birliğin kurucusu olduğunu kaydetti.

“Bazı ülkeler kabul etmese de dünya görüyor burada 40 yıldır devam eden KKTC devleti vardır. Bunu bazı ülkelerin inkar ediyor olması çok önemli değil çünkü hukukta esas olan haklı olmaktır. Haklı olduktan sonra her yerde bunu rahatlıkla anlatırsın ve zaman içinde de bu kabullenilir. ” diye konuştu.

Kısa bir süre sonra dünyanın önemli bir çoğunluğunun KKTC’ye uyguladığı yanlış, hukuksuz tutumdan vazgeçeceğine inandığını kaydeden Malkoç, Azerbaycan ve Türkiye’nin tutumunun da bu hususta çok açık olduğunu, KKTC’nin TDT’ye katılımının bunun bir göstergesi ile ilk adımı olduğunu belirtti.

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva da bunun KKTC’ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu dile getirdi. “Bizim ailemiz Türk devletleri, yolumuz Türk birliğidir” diye konuşan Aliyeva, her zaman her alanda birbirlerine destek olma arzusunda olduklarını kaydetti.

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol da Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliğini kurmalarında ve KKTC Ombudsmanı olarak kurucu üye olmasında Aliyeva ve Malkoç’un büyük katkıları olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un daveti üzerine ülkeye gelen Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva'yı kabul etti.

Kabulde konuşma yapan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC kardeşliğinin bundan sonra da ebediyen devam edeceğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatının oluşumunun önemine de dikkat çeken Töre, Ombudsmanların birlik oluşturmasının fevkalade önemli olduğunu ve kendilerinin de Türk birliklerine önem verdiklerini belirtti.

Türk devletleriyle mutlaka işbirliği yapılması gerektiğini söyleyen Töre, “Ne Mutlu Türküm” ifadesinin, içerisinde, herkesin Türk Milletinin mensubu olma şuurunu ve şerefini taşıdığını kaydetti. Töre, Türklüğü en yüksek düzeyde temsil etme yönünde çalışma yapma gayreti gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel de, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un daveti üzerine ülkeye gelen Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva'yı kabul etti.