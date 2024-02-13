Cenk Soner: "Fox TV’nin sadece adı değişti, yayın politikamız değişmeyecek"

Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarından Fox, yeni ismi Now ile yayın hayatına devam edecek.

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, isim değişikliyle ilgili açıklamada bulundu.

Kıbrıslı Türk bir medya yöneticisi olarak birçok başarıya imza atan Cenk Soner, kanalın yayın politikalarında hiçbir değişiklik olmayacağını, değişimin sadece kanalın ismiyle sınırlı olacağını vurguladı.

Soner, şu açıklamada bulundu:

“Yenilenen ismi ile yayın hayatına devam edecek olan Now, Türkiye’nin en çok izlenen, en çok sevilen kanallarından biri. 2007 yılından beri izleyicimizle güven ve samimiyete dayalı ilişkimizi hep koruduk. Sadece ismimizin değiştiği ve Now'un yeniden markalaşması olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte yayın politikamızı koruyarak, bağlı olduğumuz değerlere sadık kalarak, izleyicilerimizi sevdikleri içeriklerle buluşturmaya aynı şekilde devam edeceğiz.” dedi.

2019 yılında The Walt Disney Company, Now kanalının uluslararası yayınlarını da kapsayan geniş bir satın alma anlaşmasına imza atmıştı. Değişikliğin, bunu anlaşmanın gereği olarak yapıldığı belirtildi.

