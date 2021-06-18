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“TAŞEL’de emek üzerinden sömürü var”

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TAŞEL’deki süresiz grev, 11’inci gününe girdi. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, TAŞEL’de emek üzerinden bir sömürü olduğunu, emeğin sırtından rant elde edildiğini söyledi

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“TAŞEL’de emek üzerinden sömürü var”
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) yaklaşık 1,5 yıl önce görevine son verilen personelin tekrar işe iade edilmesi için Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited’de (TAŞEL) başlattığı süresiz grev 11’inci gününe girdi.
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, grev yerinde yaşanan gelişmelerle ilgili basın açıklaması yaptı.
Asla işvereni baltalamak gibi bir niyetleri olmadığının altını çizen Atan, TAŞEL’de emek üzerinden bir sömürü olduğunu, emeğin sırtından rant elde edildiğini, buna asla izin vermeyeceklerini  vurguladı.
Ekonomi Bakanı’nın şirkete hisseleri devlete devretme konusunda çağrı yaptığını ancak şirketin olumsuz cevap verdiğini hatırlatan  Atan, şirketin olumsuz cevabının da anlamsız bir  durum olduğunu kaydetti.
Atan, işten çıkarılma gerekçesini iş azlığı olarak açıklayan şirketin, iç piyasaya tır dolusu servis yaptığını  kaydetti.
Şirketin, işten durdurma gerekçesinin bir tanesinin de “zarar” olduğunu kaydeden Atan, ancak durumun böyle olmadığını, “kardan zararın” söz konusu olduğunu, kayıtlara göre şirketin 13 milyon TL kar ettiğini ifade etti.
Atan,  İş Yasasına göre yüzde 20 işten durdurma durumunda  toplu durdurmaya gittiğini  belirterek, “Bu arkadaşlarımızın neredeyse siz  yarısını durdurdunuz. Orada da İş Yasasına göre yanlış yaptılar. Bu konuda arkadaşlarımızın haklarıyla ilgili mahkemeye başvurduk, mahkeme devam ediyor” dedi.
 
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