“AKP ile kurulan derin ilişkiler varlığımızı tehdit ediyor”

KTÖS: “Kuran kurslarının devamı, Çanakkale kamplarına çocuk taşınmak istenmesi ve daha fazla din okulu açılmasının siyaseten talebi, AKP ile kurulan derin ilişkilerin bir sonucudur”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenlerin laikliği hiçbir siyasetçiye, cemaate ve dergaha çiğnetmeyeceğini” belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Azınlık hükümeti toplumsal duyarlılıklara, yasalara ve hukuksal görüşlere saygısı olmayan “Ben yaparım olur mantığı” ile hareket eden bir koalisyon ortaklığına dönüşmüştür.

Azınlık hükümetinin koltukta kalma uğruna menfaat üzerinden AKP ile kurmuş olduğu “takiye” ilişkisi; kültürümüze, kimliğimize, varlığımıza ve laik duruşumuza zarar vermektedir.

“AKP İLE KURULAN DERİN İLİŞKİLER VARLIĞIMIZI TEHDİT ETMEKTEDİR”

Gericilik ile ilgili Ombudsman’ın görüşleri, mahkeme kararları ve sendikaların verdiği cesaretli mücadele ortada dururken Kuran Kurslarının devamı, Çanakkale kamplarına çocuk taşınmak istenmesi ve daha fazla din okulu açılmasının siyaseten talebi, AKP ile kurulan derin ilişkilerin bir sonucudur.

Yasa tanımayan Evkaf’ın 1 ay camiye gel, cemaatla iki rekat namaz kıl, bisiklet al" duyurusu gerici faaliyetlerin “havuç dağıtma” yöntemi ile devam ettiğini göstermektedir. Tartışmaların devam etmesine rağmen Evkaf’ın tüm camilere duyuru afişleri asması atanmışların seçilmişlerin üzerinde olduğunun göstergesidir.

YENİ DİNİ OKULLAR CEMAATLERİN TALEBİDİR

Anayasa’nın laiklik ilkesi “herhangi bir din ve mezhebin seçilerek onun eğitiminin verilmesi mümkün değildir.” şeklinde ifade edilmiş olmasına rağmen yasa yapıcıların İlahiyat Kolejinin eğitim programını görmezden gelmesi ve yeni dini okullar talep etmesi cemaatlerin dergahların siyaset üzerindeki yönlendirmesinin ürünüdür.

Çanakkale kamplarının geçtiğimiz yıllarda çocuklarımıza karşı yapılan dayatma, hakaret ve cinsiyet ayrımı hala toplumun belleğinde iken pandemi koşulları düşünülmeden çocukların Çanakkale ve Doğa Kamplarına taşınmak istenmesi toplum mühendisliği faaliyetlerinin bir parçasıdır.

ELÇİLİK BÜROKRATLARI EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA KAMPLARA KAYIT YAPIYOR

TC Elçiliği tarafından Eğitim Bakanlığına bizzat yerleştirilen AKP’li bürokratlar eğitim/öğretim faaliyetlerine gericiliği dayatarak kendi sistemlerine benzetmeye çalışmaktadır. Bu kişiler Çanakkale kamplarına kayıt yapmakta, Kuran kurslarına katılımı teşvik etmekte, burslara ve ekonomik yatırımlara karar vermekte, Eğitim Bakanı’ndan daha fazla yetkiliymiş gibi davranmaktadır.

Çocuk haklarına, Anayasaya, uluslararası sözleşmelere aykırılık içeren eğitim programları ile açılmak istenen din okullarına ve yobaz siyasetçilere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenlerimiz laikliğimizi hiçbir siyasetçiye, cemaate ve dergaha çiğnetmeyecektir.

Bilinmelidir ki, bizim eğitim sistemimiz, ağabey ve ablalarla, çocukların yurtlarda ve kurslarda itaatkar ve dogmatik bir anlayışla tam gün kontrol edileceği mekanizmaya dönüştürülemez. Öğretmenimiz, eleştirel, sorgulayan, demokrat ve aydın gençler yetiştirme misyonuna devam edeceklerdir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: "Bu ülke şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatı; en hakiki mürşit de İLİM’dir”.



