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“Tasarı, belediyelerde kaos üstüne kaos yaratacak”

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BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, tasarının belediyelerde kaos üstüne kaos yaratacağını söyledi, yasallaşmaması için eylemlerini devam ettireceklerini açıkladı

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“Tasarı, belediyelerde kaos üstüne kaos yaratacak”

Belediyelerde örgütlü sendikaların Cumhuriyet Meclisi önünde önceki akşam başlattığı eylemi sona erdi. Meclis önündeki iş araçları kaldırıldı, trafik akışı normale döndü.
Önceki akşam, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin toplantı yaptığı sırada, saat 20.30'da başlayan araçlı eylem, dün 12.00 sıralarında son buldu.
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın çalışanları ilgilendiren kısımlarının, haklara halel getirilmeyecek şekilde düzenlendiğini kaydetti.
Yalınkaya, hükümetin “yerel yönetim reformu” olarak adlandırılan ve komiteden geçen tasarının belediyelerde kaos üstüne kaos yaratacağını söyledi, yasallaşmaması için eylemlerini devam ettireceklerini açıkladı.
Yalınkaya, tasarının Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini ifade ederek, “Hükümet, sayıya dayalı, kendilerine verilen talimatla bunu geçirdi” dedi.
Yalınkaya özetle şunları söyledi: 
“Bizim murat ettiğimiz reform bu değil. Sürdürülebilirliğin ön planda tutulacağı bir paketti. Hükümet, sayıya dayalı, kendilerine verilen talimatla bunu geçirdi. Elimizde metin yok. Tasarının içeriğinde anayasa aykırılıklardan tutun da yeni bir kaosa neden olacak bir metin görülüyor. Anayasadan döneceği görüşü var. Tasarının bu şekilde geçmesine karşıyız. Tasarı’nın Meclis’ten geçmemesi için eylemlerimizi devam ettireceğiz. Tasarı, belediyelerde kaos üstüne kaos yaratacak.


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