Girne’den Bellapais’e teleferik geliyor

Turizm Bakanı Ataoğlu, “Bafra Gazimağusa arasında başlatacağımız gemi seferleri, Girne Bellapais arasında gerçekleştireceğimiz 4 km’lik uzunluğa sahip teleferik projesi ile alternatif turizm modellerini bir bir hayata geçireceğiz” dedi

Bellapais ve çevresinin kalkındırılması ve geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek olan projelerle, köy pansiyonculuğu ve alternatif turizmin gelişmesi amacıyla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bellapais kültür ve Dayanışma Derneği Arasında işbirliği protokolü imzalandı.Bellapais ve çevresinin kalkındırılması ve geliştirilmesi amacıyla köy pansiyonculuğu ve alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreni öncesinde konuşma yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,yaratılacak olan alternatif turizm modelleri ile Bellapais’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliğinin hem korunması ve değerlendirilmesi hem de hak ettiği değere kavuşacağını belirtti.İşbirliği protokolü ile atılacak adımlar sayesinde, özelde bölge halkına ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağını belirten Ataoğlu, Bellapais’in pansiyonculuk ve alternatif turizm modellerine yönelik yapılacak yatırımlarla da turizm açısından bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.Fikri Ataoğlu, Bellapais Pilot Turizm Köyü olması adına, pansiyonculuğun ve alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi ile birlikte, bölgenin kalkınması ve geliştirilmesi için atılan bu adımın önemine dikkati çekerek, “bu hedefe ulaşmak için attığımız bu adımla birlikte, hızlı bir şekilde hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu anlamda Girne’den Bellapais’e ulaşacak olan teleferik projesi de son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Yaklaşık 4 km’lik uzunluğa sahip teleferik projesi de çok kısa bir süre içerisinde hayat bularak, ülke turizmine alternatif turizm modelleri açısından büyük katkı sağlayacaktır” dedi.Alternatif turizm modelleri üzerinde Bakanlık olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Ataoğlu, “Bafra Gazimağusa arasında başlatacağımız gemi seferleri, Girne Bellapais arasında gerçekleştireceğimiz teleferik projesi ile alternatif turizm modellerini bir bir hayata geçireceğiz. Amacımız sadece dünyada uygulanan turizm modelleri ile ülkemizi buluşturmak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaktır. Bu anlamda sadece eleştiren ve katkı koyma gereği bile duymayanlara çağırımdır; gelin ülkemizi kalkındıracak, geliştirecek ve tanıtımına katkı sağlayacak projelere destek olun. Çünkü bizim tek gailemiz ülkemizdir, ülkemizin ve ülke insanımızın kalkınması, gelişmesidir” dedi.