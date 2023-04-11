Tartışmalı yasa, onaya kaldı

Söz konusu yasa tasarısı bugün 3'üncü kez Meclis Genel Kurul gündeminde onaya sunulmaya çalışılacak. Tasarı diğer iki denemede, stenografların ek mesai eylemlerine takılmıştı.

AKSA’ya ihalesiz, alım garantili sözleşmenin önünü açacağı belirtilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) başlattığı eylemlilik süreci dün 13'üncü gününe girdi.El-Sen söz konusu tasarıya karşı dün Meclis önünde yine eylem yaptı.Polisin geniş güvenlik önlemi alıp, Meclis önüne bariyer çektiği eylemde, Dereboyu-Meclis ve Ledra Palace-Meclis güzergahları trafiğe kapatıldı.Meclis önüne yürüyen eylemciler “Aksa’ya Hayır” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.Sendikal Platform'un da desteklediği eylemde tansiyon erken tırmandı.Eylemciler Meclis önüne gelir gelmez Meclis kapısına vurmaya başladı.Eylemcilerin, kaynaklanan ve zincirlenen Meclis ana giriş kapısını açmak için sallaması ve zorlaması üzerine polis müdahale etti.Bu sırada eylemciler ve polis karşı karşıya geldi. Yaşanan zorlama sonrası Meclis'in kaynaklanan kapısı kırıldı, polis Meclis önüne etten duvar ördü.El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, ülkenin enerjisinin yüzde 50’sini tutan Aksa’ya bir o kadar daha verilmek istendiğini savundu. Cesurer, “540 milyonu aşan vatandaşlarımızın cebinden çıkan bir para var. Bunu daha da artırarak, 1 Milyar 200 Milyon kilowatt saate çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.“ÜLKEMİZ ELDEN GİDİYOR”Cesurer, “Ülkenin kurumları, geleceği birilerine peşkeş çekilmeye çalışıldığı sürece biz burada olacağız. Bundan sonra bana kimse şikayet etmesin ‘benim buzluğumdaki iki tavuğum gitti de ne yapacağım’ diye… Ülkemiz elden gidiyor” ifadelerini kullandı.“Bu ateş yanarak devam edecek” diyen Cesurer, 15 gündür uyardıklarını ancak uyarıdan anlamayana başka şekilde cevap vermek zorunda olduklarını kaydetti. Cesurer, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, Meclis bahçesi kapısının kırılıp, açılmasının ardından yaptığı konuşmada ise, “Bizim tepkimiz halka kapıyı kapatanlara, polisle bir derdimiz yok” dedi.BIÇAKLITürk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, eylemde yaptığı konuşmada, “Aksa’nın sözleşmesi bitme noktasına geldiğinden başka alternatif yok denilerek, en az 15 yıl daha toplumun Aksa’ya mahkum edilmek isteneceğini söylediklerini” kaydetti.6 Eylül 2019’da 45 gün içinde 60 megawatlık santral ihalesine çıkmak için sendika ile protokol imzalandığını hatırlatan Bıçaklı, “Daha 45 gün dolmadı mı?” diye sordu.Bilerek ve isteyerek, kuruma hiçbir yatırım yapılmadığını dile getiren Bıçaklı, Aksa ile sözleşmenin bitmesine bir yıl kalması ve 3 yıl da opsiyon olmasına rağmen neden acele edildiğini sorguladı.“Bu gördüğünüz santral toplumun kuruş kuruş ödeyerek, kurduğu santraldır. Size babanızdan miras kalmadı” diyen Bıçaklı, topluma çağrı yaparak, “Lütfen herkes evinden çıkıp buraya gelsin. Kendi malına sahip çıksın. Toplumum malını satıyorlar” diye konuştu.Eyleme polisin ve itfaiyenin çağrılmasına dikkat çeken Bıçaklı, eylemdeki insanların toplumun malına sahip çıkmaya çalıştığını kaydetti. Bıçaklı, “Bu mesele sadece Kıb-Tek’te çalışanların meselesi değil. Bu mesele artık toplumsal bir mesele oldu” şeklinde konuştu.UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamalarını eleştiren Bıçaklı, “Ne yaparsan yap ilk seçimde sandıkta kalacaksın” dedi.