Tarkan’dan yılbaşında rekor ücret

Yeni yıla Kıbrıs’ta Bafra bölgesinde beş yıldızlı bir otelde girecek olan Tarkan’ın, 28 milyon TL karşılığında anlaştığı söyleniyor

Ünlü isimlerin yılbaşı konserler ücretleri belli oldu. Alacağı rakamla zirveye yerleşen Tarkan’dan açıklama geldi.

Her sene merak edilen ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Ünlülerin yeni yıla nerede gireceklerinden daha çok alacakları sahne ücretleri konuşuluyor.

Megastar Tarkan’ın yılbaşı gecesinde sahne alması için 25 milyon TL istediği iddia edilmişti.

Yeni yıla Kıbrıs’ta Bafra bölgesinde beş yıldızlı bir otelde girecek olan Tarkan’ın, bir otelle 28 milyon TL karşılığında anlaştığı söyleniyor.

Tarkan, “Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim.” açıklamasını yaptı.

