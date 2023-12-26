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Victoria Beckham'dan Noel koleksiyonu

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Victoria Beckham'dan Noel koleksiyonu
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Moda tasarımcısı Victoria Beckham, 2023 Noel sezonuna ışıltılı bir koleksiyonla girdi. Beckham'ın yeni yıl koleksiyonunu ünlü modeller Mary Ukech ve Lucy Markovic tanıttı.
Eski Spice Girls üyesi, bugünün moda ikonu ve tasarımcısı Victoria Beckham, 2023 Noel sezonuna ışıltılı bir koleksiyonla giriyor. Fotoğrafları Claire Rothstein'ın çektiği kampanyada, markanın lüks özünü yansıtan modeller Mary Ukech ve Lucy Markovic yer alıyor.
Çarpıcı elbiselerden sofistike takım elbise stillerine kadar uzanan çeşitlilikte parti kıyafetleri dikkat çekiyor.
Koleksiyon, zümrüt yeşili, sitrin sarısı ve mor ametist gibi zengin bir mücevher tonlu renk paletine sahip.
Koleksiyonda ikonik siyah parçalar, modası asla geçmeyen zamansız bir zarafet sunarak merkezde yer alıyor.
Markanın, kadınsılığı güçlü giyimle birleştirme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olan keskin, özel kesim blazer'lar da öne çıkıyor.
 
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