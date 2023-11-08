Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne Ercan Akerzurumlu atandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü görevine, Ercan Akerzurumlu atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre, Akerzurumlu’nun yeni görevi bugünden itibaren başladı.

