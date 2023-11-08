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Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne Ercan Akerzurumlu atandı

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Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne Ercan Akerzurumlu atandı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü görevine, Ercan Akerzurumlu atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre, Akerzurumlu’nun yeni görevi bugünden itibaren başladı.
 
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