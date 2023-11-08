Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü’nü yoğun geçirdi

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği Haspolat İlkokulu’nda sosyal etkinlikler de düzenlenerek öğrencilerde farkındalık yaratılıyor.Açık havanın her çocuğun, her gününün bir parçası olması için yapılan küresel bir kampanya olan Okul Dışarıda Günü’nde, Haspolat İlkokulu’nda da etkinlikler düzenlendi.Haspolat İlkokulu 1. ve 2. Sınıf öğrencilerimiz dışarıda günü etkinliği kapsamında kahvaltı etkinliklerini okul bahçesinde gerçekleştirdiler.Okul Dışarıda Günü kapsamında, 3. sınıf öğrencileri okul müdürü Hatice Kuluma ve öğretmenleri eşliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. yılını kutlamak üzere olduğumuz bu günlerde KKTC Cumhuriyet Meclisini ve Surlariçi Müzesi’ni ziyaret ettiler.Haspolat İlkokulu, 1. 2. ve 3. sınıfları Okul Dışarıda Günü etkinliği kapsamında reism öğretmeni eşliğinde dairesel çizim sanat etkinliği gerçekleştirdiler.Haspolat İlkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencileri ise okul bahçesinde balon patlatma etkinliği yaparken hem çok eğlendiler hem de ortaya mükemmel bir sanat eseri çıkardılar.