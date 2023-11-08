banner913
banner932
DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta
DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta
16 0
Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü’nü yoğun geçirdi
Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü’nü yoğun geçirdi
28 0
 
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
31 0
Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam
Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam
17 0
İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin çehresi değişecek
İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin çehresi değişecek
13 0
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
20 0
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
217 0
banner964
banner985

Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü’nü yoğun geçirdi

banner476

banner974
Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü’nü yoğun geçirdi
banner971
Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği Haspolat İlkokulu’nda sosyal etkinlikler de düzenlenerek öğrencilerde farkındalık yaratılıyor.
Açık havanın her çocuğun, her gününün bir parçası olması için yapılan küresel bir kampanya olan Okul Dışarıda Günü’nde, Haspolat İlkokulu’nda da etkinlikler düzenlendi.

Haspolat İlkokulu 1. ve 2. Sınıf öğrencilerimiz dışarıda günü etkinliği kapsamında kahvaltı etkinliklerini okul bahçesinde gerçekleştirdiler.

Okul Dışarıda Günü kapsamında, 3. sınıf öğrencileri okul müdürü Hatice Kuluma ve öğretmenleri eşliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. yılını kutlamak üzere olduğumuz bu günlerde KKTC Cumhuriyet Meclisini ve Surlariçi Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Haspolat İlkokulu, 1. 2. ve 3. sınıfları Okul Dışarıda Günü etkinliği kapsamında reism öğretmeni eşliğinde dairesel çizim sanat etkinliği gerçekleştirdiler.

Haspolat İlkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencileri ise okul bahçesinde balon patlatma etkinliği yaparken hem çok eğlendiler hem de ortaya mükemmel bir sanat eseri çıkardılar.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.