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Tarihte bir ilk oldu!

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Türkiye’deki akaryakıt fiyatları, ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının altında kaldı

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Tarihte bir ilk oldu!
 
 
Ülke tarihinde önceki gün itibariyle bir ilk yaşandı. Son yapılan akaryakıt zammının ardından Türkiye’de akaryakıt fiyatları, ülkemizde satılan akaryakıt fiyatlarının altında kaldı.
İstanbul’da şu anda akaryakıt satış fiyatları, tarihte ilk kez KKTC’den aşağıda oldu.
Listede görüldüğü gibi İstanbul’da 95 oktan kurşunsuz benzin 7.78 TL/Lt, Motorin 7,29 TL/Lt. fiyata satılıyor. KKTC’de 98 oktan kurşunsuz benzin ise İstanbul’a göre 21 kuruş daha pahalı.
KKTC’de Motorin ve Euro Dizel ise Türkiye’den 1 kuruş daha pahalı satılmaya başlandı.
 
 
İstanbul’da akaryakıt fiyatları
 
 
 
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