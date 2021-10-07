Ödül zarfları boş çıktı

Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin kazananları için düzenlenen törende para ödülleri verilmedi. Para ödülü olması gereken zarfın içinden para yerine, Kültür Dairesi Müdürü’nün imzasıyla “ödüllerin hazırlanamadığı” belirtilen bir yazı çıktı

Eğitim Bakanlığı‘na bağlı Kültür Dairesi‘nin düzenlediği ve 2021 yılının Şubat ayında sonuçları açıklanan XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi‘nin kazananlarına, önceki akşam düzenlenen törenle para ödülleri verilmedi.Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, fotoğraf yarışmasının kazananlarının Şubat ayında belli olmasına rağmen, ödül törenini yapmak için tam 8 ay bekledi ve sonunda da bir skandala imza attı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından verilen ve içinde para ödülü olduğu söylenen zarflar boş çıktı, yarışmayı kazananlarla adeta alay edildi.Ödül kazanan 7 kişiye verilecek olan toplam 10 bin 250 TL para ödülünü bile veremeyen devlet, aynı zamanda ödül sahiplerine de gerçeği söylemedi.Ödül zarfını Cumhurbaşkanı ve Bakan’ın elinden alırken gülümseyerek fotoğraf çektiren ödül sahipleri, tören sonrası zarfın içinden çıkan yazıyla şok oldu.Para ödülü olması gereken zarfın içinden para yerine, Kültür Dairesi Müdürü‘nün imzasıyla bir yazı çıktı.Çıkan yazıda, Maliye Bakanlığı kaynaklı sorun nedeniyle ödüllerin hazırlanamadığı ve daha sonra verileceği bilgisi yer aldı.Öte yandan fotoğraf sanatçısı Hasan Bağlar, önceki gece düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması ödül töreninde verilen ödül zarflarının boş çıkmasının, fotoğrafçıya ve eserlerine verilen değerin göstergesi olduğunu söylediFotoğrafçının maksadının para kazanmaktan daha çok vitrine çıkabilmek olduğunu hatırlatan Bağlar, bunun da fotoğrafçının onların gururunu okşayacağını, kendini önemli hissettireceğini ve heyecanlandıracağını söyledi.Bağlar, “Ancak çok uzun zaman önce sonuçları açıklanan yarışmada ödüllerin ‘Maliye’den kaynaklı teknik sebeplerden’ bahanesi ile verilememesi ödül alan fotoğrafçıların motivasyonunu düşürmüş ve ödülleri değersizleştirilmiştir diye düşünüyorum” dedi.Bağlar, böyle prestijli organizasyonlarda kazananlara ödüllerinin en geç ödül töreninde takdim edilmesinin zorunluluk olduğunu ifade ederek, “Fotoğrafçıya ve eserlerine verilen değerin de göstergesidir. Daha hassas davranılması gerektirdi diye düşünürüm” dedi.Öte yandan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Devlet Fotoğraf Yarışması’nda gerçekleşen ‘boş zarf’ olayına tepki gösterdi.Atakan’ın paylaşımı şu şekilde:“O boş zarfları vermeye kaç devlet büyüğü (!) katıldı, kaç kare fotoğraf verildi, aynı isimler kaç dakika nutuk salladı bilmeyenimiz yok…İşte bu da zarfın içinden çıkan...Kimse o ödül paralarının peşinde değil, bir teşekkür belgesi bile yeterliydi eminim…Yeter ki bu komedi yaşanmayaydı, uğruna nice bedeller ödenen bu yapı, bu devlet bu hallere sokulmayaydı...Gerçekten üzücü...”