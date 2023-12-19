13 ülkeden bilim insanları, YDÜ’de buluştu

YDÜ Rumî Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Celaleddin Rumî Bilimsel Kongresi”, 13 ülkeden bilim insanlarını bir araya getirdi

Yüzyıllardır hoşgörü ve barışın simgelerinden olan Türk mutasavvıfı ve düşünürü Mevlana’nın insanlığa ışık tutan evrensel öğretileri, ölümünün 750’nci yılında, Yakın Doğu Üniversitesi Rumî Araştırmaları Enstitüsü’nün bu yıl sekizinci kez düzenlediği “Uluslararası Celaleddin Rumî Bilimsel Kongresi”nde ele alındı.

KKTC, Türkiye, İran, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Pakistan, Türkmenistan, Rusya, Bosna Hersek, Irak, Mısır ve hatta Brezilya’dan bilim insanlarının, yüz yüze veya çevrimiçi katılarak özgün bildirilerini sundukları “8. Uluslararası Celaleddin Rumî Bilimsel Kongresi”nde; barış ve adalet, bireysel ve toplumsal özgünlük, insan hakları, cinsiyet hakları eşitliği, eğitim ve öğretim, kendini tanıma ve yaşam temaları masaya yatırıldı. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 750’nci vuslat yıldönümü nedeniyle düzenlenen kongrede 57 bildiri sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Mevlana’nın öğretileri ile içe dönüşe, var oluşun gizemlerini çözmeye, iç gözlem ve anlayış yoluyla aydınlanmaya her zaman rehberlik ettiğini belirttiği konuşmasında, “Bizi, varoluşun ritminde dans etmeye, her geçen anın güzelliğinde teselli bulmaya, hayatın ilahi akışına teslim olmaya teşvik eden Mevlana’nın öğretileri, birçok filozofun benlik ve varoluş hakkındaki öğretileriyle örtüşmektedir” ifadelerini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dr. Seyed Ghasem Nazemi ise “8. Uluslararası Celaleddin Rumî Bilimsel Kongresi”nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında Mevlana’nın Fars şiir ve edebiyat tarihinde şair ve mutasavvıf olarak Mevlana’nın çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ise konuşmasına, “Mevlevilik, dünyanın en güzel öğütlerine ve en güzel değerlere sahip düşüncelerindendir. Mevlana, dünyaya barışı ve hoşgörüyü yaymış ve yüzyıllar önce büyük fedakarlıklar yaparak insanlık için örnek bir duruş sergilemiştir” dedi.

Araştırma Merkezlerinin, üniversitelerin vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunu belirterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Evren Hıncal, “Bu değerli etkinlik vesilesiyle Yakın Doğu Üniversitesi’nde faaliyet gösteren merkezlerimizden bahsetmek istiyorum. Bizler, toplamak, birleştirmek, ortak hareket etmek ve birlikten güç doğar felsefesiyle bütünlük içinde çalışıyoruz. Temel amacımız, disiplinler arası çalışmaları desteklemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak ve üniversitemizdeki bilgiyi teknolojiye dönüştürmektir” dedi.

