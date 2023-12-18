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Masterler, Türkiye'nin 100. yıl anısına buluştu

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Masterler, Türkiye'nin 100. yıl anısına buluştu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıldönümü  ve KKTC Marmara Masterleri takımının kuruluşunun 10. Yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde 4 takımın katılımıyla bir turnuva düzenlendi.
Turnuva KKTC Marmara Futbol Masterleri, Girne Masterleri, Yıldırım Masterleri ve Türkiye’den gelen Ege Joyful Master Takımı’nın katılımıyla yapıldı.
Bu kapsamda Marmara Masterleri’nin davetiyle Türkiye'nin Ege bölgesinde kurulmuş olan master futbol takımlarından Ege Joyful Masterleri ülkemize gelerek buradaki master takımlarıyla dostluk maçları yaptılar.

Futbol şöleni kapsamında KKTC'ye gelen Ege Joyful Masterleri takımı geçtiğimiz hafta Girne Masterleri, Yıldırım Masterleri ve Marmara Masterleriyle dostluk maçları yaptılar.
Ege Joyful Masterleri, ülkemizde kendilerine gösterilen misafirperverlik nedeniyle herkese teşekkür ettiler. Ege Joyful Masterleri perşembe günü oynadıkları Girne Masterleri ile 2-2, Cuma günü oynadıkları Yıldırım Masterleri ile ise 6-6 berabere kaldı. Marmara Masterleriyle yaptıkları maç ise 3-3 tamamlandı.
 
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