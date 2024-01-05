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Tarihi geleceğe taşıyan bir film

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1972’de Türkiye İş Bankası tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ta Bayram” ve “Yeşil Ada Kıbrıs” isimli kısa tanıtım filmlerinin 50 yıl sonra ilk gösterimleri yapıldı

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Tarihi geleceğe taşıyan bir film
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Türkiye İş Bankası tarafından 1972 yılında hazırlanan “Kıbrıs’ta Bayram” ve “Yeşil Ada Kıbrıs” isimli kısa tanıtım filmlerinin 50 yıl sonra ilk gösterimleri yapıldı.
Lefkoşa AKM’de yer alan gösterime, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve diğer yetkililer katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye İş Bankası, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ve TİKA işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam burada yaptığı konuşmada, gurur gecesine katılan herkese teşekkür ederek, arşivin, toplumlar için önemine işaret etti.
Sadrazam, hazırlanan filmlerin, Kıbrıs Türk halkının yakın tarihini, varoluş mücadelesini anlattığını belirtti.
Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin de, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye İş Bankası’nın 70 yıldır Kıbrıs’ta hizmet verdiğini ve Kıbrıs Türk halkına karşı sadece bankacılık değil, tarihi sorumluluğunu da paylaştığını söyledi.
Kıbrıs’ta şube açan ilk Türk bankası olduğunu ifade eden Akşahin, milli mücadele döneminde adada yaşayan Türklerin ekonomik sıkıntılarını aşmasına destek için kurulduğunu söyledi ve o dönemde yapılan çalışmaları anlattı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, tarihi bir gece yaşadıklarını belirtti. Töre, geçmişini bilmeyen toplumların geleceğe emin adımlarla yürüyemeyeceğine vurgu yaparak, filmlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Gösterimin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da filmlerde Kıbrıs mücadelesinde çok değerlerin gelip geçtiğini, Kıbrıs tarihinin bir dönemini izlediklerini, o dönemde kendilerinin de çocuk, öğrenci olduklarını işaret etti.
O zor yıllarda yüreklerinin hep Türk askeriyle, özlemiyle ve umutla geçtiğini, kalplerinde hep millet vatan sevgisi olduğunu anlatan Tatar, Barış Harekatı ile bugün devlete kavuştuklarını söyledi.

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