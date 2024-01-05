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“Direkt uçuşlar, Rumlara iyi bir ders olur”

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KKTC’de temaslarda bulunan İngiliz parlamenterlerle görüşen Meclis Başkanı Zorlu Töre, İngiltere’nin direkt uçuşları başlatmasının Rumlara iyi bir ders olacağına dikkat çekti

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“Direkt uçuşlar, Rumlara iyi bir ders olur”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de temaslarda bulunan İngiliz parlamenterleri kabul ederek görüştü.
 
Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası Eş Başkanı Çetin Ramadan’ın eşlik ettiği ve Richard Bacon, Lord John Taylor, Sammy Wilson ve Lord Rogan’ın yer aldığı İngiliz parlamenterler heyetle yapılan görüşmede, Kıbrıs sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu aktarıldı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de KKTC’de temaslarda bulunan, ağırlıklı olarak Muhafazakar Parti milletvekillerinden oluşan İngiliz parlamenterleri kabul etti.
Töre, “İngiltere’nin Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu tanıyarak direkt uçuşları başlatmasının” Rumlara iyi bir ders olacağını söyledi.
Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Töre, AB’nin en büyük hatasının bölünmüş bir Kıbrıs’ı üye olarak almak olduğunu ve bunun da Rumları şımarttığını söyledi 
Töre, Rumların Kıbrıs’ta istediklerini aldıkları takdirde sıranın İngiliz Egemen Üslerine geleceği uyarısında bulanarak İngiliz parlamenterlere tarihi süreç hakkında bilgi verdi.
Töre, “Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce dönemin İngiliz yönetiminin desteği  olmasa Kıbrıs’ta Enosis gerçekleşebilirdi” dedi.
 AB’nin Güney Kıbrıs’ı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak aldığını ancak Kıbrıs Türk tarafının 1963 yılında Cumhuriyetten dışlandığını anımsatan Töre, bunun AB normlarına aykırı olduğunu söyledi.
 
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