Tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar!

Mağusa’da iki markette yapılan kontrolde, son kullanma tarihi geçen 417 ürüne el konuldu

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi’nin kent genelinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ve marketlere yönelik denetimleri devam ediyor.

Zabıta Birimi’nin denetimleri kapsamında 2 markete yapılan kontrolde son kullanma tarihinin geçtiği belirlenen toplam 417 ürüne el konularak söz konusu gıda ürünleri müsadere edildi. El konulan ürünlerin çeşitli türlerde paketli gıdalar ile donmuş ve işlenmiş gıdalar olduğu bildirildi.

