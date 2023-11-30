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TÜK, 14 milyon TL zarara uğratıldı

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TÜK’te tonu 210 dolara alınabilecek arpa 265 dolara alındı, kurum 14 milyon TL’ye yakın zarara uğratıldı

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TÜK, 14 milyon TL zarara uğratıldı
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Ülkemizdeki tüm tahıl ürünlerinin üretiminde, tedarikinden ve ithalatından sorumlu Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), aylardır “yolsuzluk” iddiaları ile gündeme geliyor.
Hali hazırda Bakanlar Kurulu tarafından “ihalesiz” alım yetkisi bulunan Toprak Ürünleri Kurumu’nun zamanında alım yapmaması nedeniyle kurum zarar uğratılmış oldu.
Toprak Ürünleri Kurumu, 14 Nisan tarihinde spot alım adı altında ihaleye çıkarak, 40 bin ton yemlik arpa alacağını duyurdu. Haber Kıbrıs’ın ulaştığı kaynaklar, TÜK’ün söz konusu ihaleye çıkmasının yasaya aykırı olması ve ihale sürecinde 2 şirket üzerinden kurumun 14 milyon TL’ye yakın zarar ettirildiği iddia edildi.
TÜK yönetimi 40 bin tonluk alım için ihale açtı. Söz konusu ihaleye en düşük teklifi ton başına 210 dolar olarak “Yaşam Tahılı” isimli firma verdi. İkinci teklif ise 243 dolar olarak verildi. TÜK yönetimi “Spot” adı altında hemen yapılması gereken alımı gerçekleştirmemiş ve şirketin ilk kez teklif verdiğini gerekçe göstererek şirketi araştırmaya başladı.
“STOKLAR AZALDI” BAHANESİYLE ANİ ALIM
Toprak Ürünleri Kurumu, 40 bin tonluk alım için sözleşmeye imza koymazken aniden stoklarda yemlik arpanın azaldığını bahane göstererek yerli bir şirketten tonu 265 dolardan 5 bin ton alım yaptı. Söz konusu alım karşılığında TÜK 1 milyon 325 bin dolar ödeme yaptı.
TÜK’te aynı yöntem kasım ayında tekrarlandı ve bu kez yine stokların azaldığı gerekçe gösterilerek 8 bin tonluk alım yapıldı. TÜK yönetimi bu kez yine yerli bir firmadan ton başına 235 dolar ödeme yaparak 8 bin ton yemlik arpa alımı yaptı.  TÜK bu alım için ise 1 milyon 880 bin dolar ödeme yaptı.
Toprak Ürünleri Kurumu’nun “Stoklar azaldı” bahanesi ile yaptığı alımlarda toplam söz konusu iki şirkete 3 milyon 205 bin dolar ödeme yaptı. Oysa “Yaşam Tahılı” isimli şirketten 210 dolara alım yapılmış olsaydı kurum 475 bin dolar yani 13 milyon 775 bin TL karda olacaktı.
ÇAVUŞ: 1 OCAK’TAN SONRA TÜK YASAYA UYGUN HAREKET EDECEK
Toprak Ürünleri Kurumu’ndaki çarpık yapı dün mecliste de tartışıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 1 Ocak itibarıyla gerek spot alımları gerekse TÜK’ün alımlarında ihale yasasına uygun hareket edileceğini söyledi.  Çavuş, 210 dolar olan arpa teklifi işinin peşini bırakmadıklarını, firma evraklarını tamamlamadığı için sözleşme imzalanamadığını, sözleşme imzalanamadığı için gemi kiralanamadığını söyledi. Çavuş, bu sabah ilgili firma yetkilileriyle yeniden görüştüğünü, evraklar tamamlanırsa sözleşme yapılabileceğini belirtti.
Çavuş, “TÜK’teki stoku mutlaka tutacağız. Üretici gönül rahatlığı ile üretim yapsın” dedi.
 
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