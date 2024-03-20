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Tarihi Dükkanlarönü Cami, Vakıflar İdaresi katkılarıyla restore edildi

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Tarihi Dükkanlarönü Cami, Vakıflar İdaresi katkılarıyla restore edildi
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Lefkoşa'da, 1960’lı yıllarda yıkılarak kullanılmaz halen gelen tarihi Dükkanlarönü Cami, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (Evkaf) katkılarıyla aslına ve tarihi dokusuna uygun olarak restore edildi.

Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, “KKTC’de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Anlaşma” kapsamında Evkaf ve TC Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda yenilenen caminin, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bölge halkının hizmetine sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde yenilenen Dükkanlarönü Cami’nin, ülkedeki kültürel mirasın korunması ve yaşatılması adına yapılan çalışmaların devam etmesi ve şehrin kültürel zenginliğinin korunması açısından da büyük bir önem taşıdığı belirtildi.

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