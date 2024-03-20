Çeler: “Bu ortamda seçimler için 2027 beklemek zulümdür”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmalarının hükümete olan güven ve inancı azalttığını, bu gelişmeler altında 2027 seçimlerini beklemenin zulüm olacağını kaydetti.

TDP Basın Bürosuna göre Çeler, katıldığı Hakikat TV'de katıldığı Kıbrıs'ın Sesi programında TDP’nin hükümet etme liyakatine sahip olduğunu söyledi.



Çeler, “Sonuçta bir dönem hükûmette bulunmuş bir partiyiz ve o dönem yaptıklarımız halen konuşuluyor. Bu kadar kısa dönemde bile unutulmayacak işler yapmamız, uzun dönem hükümette bulunmamız halinde ne adımlar atabileceğimizin küçük bir göstergesidir” dedi. Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, sadece işverenleri suçlayarak, ceza kesme eğiliminde olmadığını, ayırım yapmadan, gidip denetimlerini yaptıklarını belirtti.



Ülkede ciddi bir kamplaşma, ötekileştirme, kutuplaşma yaşandığını ileri süren Çeler, bazı siyasilerin hala daha ötekileştirme siyasetinden beslendiğini kaydetti.



“Sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmaları hakkında da konuşan Çeler, hükümetin çevresinde pek çok insanın yargılanıyor olması, toplumun hükümete olan güven ve inancını yitirmiş olmasının, 2027 seçimlerini beklemeyi bir zulüm haline getireceğini savunarak bu nedenle 2024 sonunda erken seçime gidilmesini öngördüğünü söyledi.



KKTC’nin en büyük gelir kaynaklarından ikisinin turizm ve yüksek öğrenim olduğunu ifade eden Çeler, “Öğrenci konusu da yaşanan bu karışıklıklardan olayı kaosa dönüştü” dedi.



Ülkeye gerçekten eğitim için gelen kaliteli öğrencilerin, yaşanan sahte diploma olaylarından dolayı bir sonraki eğitim döneminde gelmeyebileceğini, bunun sonucunda öğrenci sayısında ciddi bir düşüş yaşanabileceğini de belirten Çeler, bunun ekonomiye yeni bir darbe olacağını belirtti.



Çeler, “Bugün bu ülkede çok ciddi güvenlik sorunları var. Devlet bununla ilgili bir seferberlik başlattı mı? Bu ülkede takım tutar gibi parti tutmamızın verdiği sonuçlardır bunlar” dedi.

