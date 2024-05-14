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"Tarihi bir gün"

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Cumhurbaşkanı Tatar, üç meclis dostluk grubunun KKTC’de bir araya gelmesini “tarihi bir gün” olarak nitelendirdi. KKTC -Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, “Her bir Azerbaycan Türkü Kıbrıs Türkünün her zaman yayındadır” dedi

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"Tarihi bir gün"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC- Azerbaycan, Türkiye Azerbaycan ve KKTC-Türkiye parlamentolar arası dostluk grupları başkan ve bazı üyelerini kabul etti. Tatar, üç meclis dostluk grubunun KKTC’de bir araya gelmesini “tarihi bir gün” olarak tanımladı.
Tatar, “Bu tarihi günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunu en samimi kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum. Bugün tarihi bir gün çünkü bu ülkede mücadele ederken tek millet üç devlet hayaliyle yaşadık.”  dedi.
Tatar, Kıbrıs üzerinde  oynanan oyunlar ve entrikalarla, adaya federal temelde bir çözüm getirerek, Türkiye’nin  Kıbrıs üzerindeki garantörlük hakkının sonlandırılması, Türkiye’nin askerini adadan çekmesi, nihayetinde adanın tümünün AB’ye dahil edilerek zaman içerisinde Kıbrıslı Türklerin azınlık yapılması ve siyasi anlamada sonunun getirilmesi için çalışıldığını, bunlara karşı Azerbaycan ve Türkiye’nin desteğinin fevkalade önemli olduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türkü'nün yürüttüğü davanın ulusal bir dava olduğunu, bu davanın Türkiye’nin, Azerbaycan’ın, tüm Türk dünyasının da davası olduğunu  kaydeden Tatar, KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz gibi önemli bir coğrafyada onurlu ve millet iradesine bağlı varlığını sürdürdüğünü kaydetti.
Uluslararası  aktörlere Kıbrıs Türk devletinin Türkiye’nin desteğiyle yalnız olmadığını gösterdiklerini kaydeden Tatar, “Azerbaycan devletinin ağırlığı ile bu zemin daha da güçlenmiştir” dedi.
KKTC -Azerbaycan  Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, Kıbrıslı Türklerin adada yaşadıklarının benzerini Sovyetler Birliği döneminde de Azerbaycan’ın yaşadığını, o dönemde her zaman Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında durduğunu ve zaferi birlikte elde ettiklerini anlattı.
Azerbaycan’da Kıbrıs Türkünün sorunlarına her seviyede daha çok ilgi gösterilmeye başlandığını belirten Feyziyev, “Her bir Azerbaycan Türkü Kıbrıs Türkünün her zaman yayındadır” dedi.
KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, KKTC, Azerbaycan ve Türk bayrağının yan yana olmasının üç devlet bir milletin teşekkülünü gösterdiğini belirtti.
 İlk kez çalışma gruplarının dışında kardeşliği pekiştirmek adına farklı gruplar oluşturduklarını belirten Orhan Erdem, “Bu tarihi günde bu mutluluğu hep birlikte yaşamış olduk” dedi.
Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da, her zaman Kıbrıs Türkünün destekçisi olacaklarını ifade etti.
 Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da, bugünün tarihi bir gün olduğunu her kesimin bunun için büyük emek verdiğini ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan’a üç ülkenin yakınlaşmasında ortaya koyduğu çabalardan dolayı da teşekkür eden Şamil Ayrım, “Hayalimizin gerçekleşmesi çok önemli bir şey” dedi.
Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ilişkilerini bir bedende üç can olarak tanımlayan Ayrım, “İnşallah bu mücadelenin semeresini alacağız” dedi. 
 
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