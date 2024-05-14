Başbakan Ünal Üstel, Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

KKTC -Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, bunun ilk resmî ziyaret olduğunu ve bu ziyaretlerin artacağını, diğer ziyaretlerin de önünü açacağını vurguladı. Feyziyev, amaçlarının, ilişkileri sıklaştırmak, her alanda yakınlaşmayı sağlamak olduğunu kaydetti.

İki halkın da tarihte çok zorluklar yaşadığını ama sonunda başarılı olduklarını ifade eden, şimdi de sürdürülen mücadele zor olsa da sonucunun yine başarılı olacağına inanç belirten Feyziyev, Azerbaycan olarak kalben, ruhen Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ve aralarındaki bağlar ile desteğin artacağına işaret etti.

Başbakan Ünal Üstel de, heyetleri KKTC’de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bugünü "tarihi bir gün" olarak niteledi.

“Üç devlet bir millet olarak aramızdaki bağları güçlendireceğiz” diyen Üstel, Milli Azerbaycan Meclisinin aldığı dostluk grubu kararının kendileri için bir milat ve tarihi bir karar olduğunu vurguladı.

KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da konuşmalarında, KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "bir ilk olan bu tarihi ziyaretin" devam edeceğini ve ilişkilerin geliştirileceğini söylediler.

